Зеленский: с Путиным у нас абсолютно разные взгляды по границе

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и России абсолютно разные взгляды по поводу возвращения контроля над границей.

"У нас с президентом Российской Федерации, говорю откровенно, абсолютно разные взгляды по поводу передачи границы и когда это возможно", - сказал Зеленский.

"Президент Российской Федерации говорит, что в "Минске" (то, что бывший президент Петр Алексеевич подписывал) передача границы - после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Мне кажется, мы очень аргументированно говорим, но пока у нас разные взгляды. Думаю, что неслучайно мы говорим о встрече через несколько месяцев и неслучайно у нас встреча четырех лидеров. Думаю, на этот вопрос мы найдем выход, иначе мы не сдвинемся по этому вопросу", - добавил президент Украины.

Российский лидер Владимир Путин подтвердил разногласия по границе и исключил компромисс по этому поводу.

"Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. Возьмите и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем вскрывать Минские соглашения и заново их переписывать. Если мы вскроем один пункт - начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все", - сказал Путин.

Российский президент сослался на Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года, где вопрос границы прописан в пункте №9.

"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта... должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 [об особом статусе Донбасса]", - гласит он.