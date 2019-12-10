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Выборы в ОРДЛО будут обсуждаться на следующей встрече "нормандской четверки" через четыре месяца

"Мы должны добиться стабильности на европейском континенте".

Выборы в ОРДЛО будут обсуждаться на следующей встрече "нормандской четверки" через четыре месяца
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что следующая встреча "нормандской четверки" должна состоится через четыре месяца.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Париже.

"Мы должны добиться стабильности на европейском континенте и построить новый уровень доверия и безопасности путем урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках Минских договоренностей. И эти договоренности, я хочу подчеркнуть, являются базой решения конфликта", - сказал он.

Президент Франции напомнил, что разведение сил и средств на Донбассе состоялось, согласно договоренностям. Также состоялся обмен пленными и была согласована "формула Штайнмайера".

"Мы будем просить своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате - в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе - для организации местных выборов", - говорится в итоговом коммюнике саммита "нормандской четверки".

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