Адвокаты Януковича заявили о необходимости нового судебного разбирательства по обвинению экс-президента в госизмене

Адвокаты Виктора Януковича считают, что дело об обвинениях экс-президента должны отправить на новое рассмотрение. Об этом сторона защиты заявила во время рассмотрения дела в Киевском апелляционном суде, сообщает корреспондент LB.ua.

"Решение суда должно быть пересмотрено, дело должно быть отправлено на новое рассмотрение", - сказал один из адвокатов Януковича Виктор Сердюк.

Янукович, по мнению адвокатов, имел основания опасаться покушения на его жизнь, а судьи Оболонского суда пренебрегли доказательствами и не допросили всех свидетелей, о которых ходатайствовала сторона защиты.

Адвокаты также считают, что суд не принял во внимание обстоятельства и политическую ситуацию, действия определенных лиц относительно целостности государства, что также повлияло на побег Януковича из Украины. Среди причин пересмотра дела называют также желание Януковича защищать себя и участвовать в заседаниях.

«Были допущены процессуальные нарушения первой инстанции, а именно - использование процедуры заочного рассмотрения дела, рассмотрения дела в тот день, когда Янукович лично обращался в суд с письменными обращениями относительно его участия в процессе. Есть также ходатайство о незаконном использовании первой инстанции программного обеспечения Скайп-связи (и других программ - LB.ua.). Нарушение также произошли в процессе формирования коллегии судей», - считает Сердюк.

Сторона защиты подала в апелляционный суд до 37 ходатайств об изучении материалов, доказательств и т.д. Председательствующий судья Юрий Трясун после совещания с коллегией судей сообщил, что ходатайство рассмотрят после того, как выслушают аргументы сторон.

Следующее заседание состоится 13 января на 11.00. Прокуроры по делу отказались от комментариев, отметив, что предоставят их после того, как озвучат свою позицию в суде.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве ведению войны Россией против Украины. Заочно его приговорили на 13 лет. Прокуроры не смогли доказать его вину в посягательстве на территориальную целостность Украины.