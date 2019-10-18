Суд продолжит рассмотрение дела Януковича 18 ноября

На заседание не явилось двое из семи адвокатов.

Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение дела об обжаловании приговора Виктора Януковича 18 ноября в 11:00. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Во время заседания председательствующий судья Юрий Трясун зачитывал позицию защиты по апелляции на приговор Януковича и перешел к стадии рассмотрения ходатайств. Однако, несмотря на то, что двух из семи адвокатов Януковича не было на заседании, суд решил отложить судебное заседание на 18 ноября. Эти двое адвокатов письменно объяснили суду, что они находятся на конференции в Минске.

Кроме того, определены еще две дополнительные даты судебных заседаний по этому делу: 25 ноября и 6 декабря.

По словам адвокатов Януковича, они подали более 30 ходатайств, относительно процессуальных нарушений Оболонским районным судом Киева при рассмотрении дела.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в Россию.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Янукович оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы. Защита просила суд его оправдать.