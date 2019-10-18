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Гончарук проведет совещание с фракцией "Слуга народа" в Раде

Депутатам предложили законопроект по анбандлингу.

Гончарук проведет совещание с фракцией "Слуга народа" в Раде
Фото: Макс Требухов

Премьер Алексей Гончарук проведет совещание с фракцией "Слуга народа" в Верховной Раде. 

Об этом LB.ua сообщил источник из фракции "Слуга народа". 

"После часа вопросов к правительству мы возьмем перерыв в работе парламента для проведения короткой встречи с премьером по поводу срочной необходимости голосования в первом чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1 от 17.10.2019)", - заявил депутат. 

"Законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны", - отмечается в пояснительной записке к документу на сайте Верховной Рады. 

После перерыва, со слов нардепа, Рада также рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год с поправками и предложениями народных депутатов.

Напомним, что до конца года Украина обязана завершить анбандлинг, то есть выделение функции транспортировки газа в отдельную компанию. Для этого необходимо принять ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат полную имплементацию требований Третьего энергопакета в регуляторную базу Украины.

В России заявляли, что если Украина успеет это сделать до конца года, "Газпром" подпишет новый транзитный договор на европейских правилах.

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