Закон о перезагрузке НАПК вступил в силу

Полномочия членов агентства досрочно прекращены, новый глава НАПК должен быть избран до 18 декабря.

Полномочия членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) досрочно прекращены, новый глава агентства должен быть избран до 18 декабря.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Данный закон был опубликован в парламентской газете "Голос України" 17 октября и вступил в силу на следующий день, то есть в пятницу, 18 октября.

Со дня вступления в силу закона полномочия действующих членов НАПК досрочно прекращаются, а Кабинет Министров в течение 2 месяцев обязан провести конкурс и назначить нового главу агентства.

Также проводится реорганизация структуры агентства и вводится единоличное управление органом вместо коллективного.

Председателя НАПК изберет конкурсная комиссия из 6 членов, 3 из которых назначает правительство, а еще 3 - предлагают международные доноры Украины.

Глава агентства назначается сроком на 4 года и не может быть переизбран.

Именно глава НАПК получает право назначать себе 3 заместителей и увольнять их.

Также законом в 2 раза повышается зарплата руководителя агентства с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (на данный момент - 77,4 тыс. гривен).

Кроме того, рассекречиваются е-декларации руководителей Службы безопасности Украины и других разведывательных органов, которых назначает Президент.

Также теперь спецпроверка лиц, которых назначает Кабмин, президент или Верховная Рада, будет проводиться не до, а после их назначения на должность.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции призывало Президента Владимира Зеленского ветировать данный закон. Он был принят Верховной Радой 2 октября.