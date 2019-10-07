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НАПК обнаружило криминал в декларациях четырех бывших нардепов

Экс-депутатам грозит расследование НАБУ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки декларирования недостоверной информации у четырех депутатов Верховной Рады предыдущего созыва: Руслана Демчака, Станислава Березкина, Аркадия Корнацкого и Вадима Кривохатько.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Самые крупные нарушения - на сумму более 71,7 млн гривен - нашли у Демчака. По результатам проверки его декларации за 2016 год установлено, что народный депутат сообщил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и номинальной стоимости ценных бумаг, принадлежащих ему.

Руслан Демчак
Фото: Макс Левин
Руслан Демчак

Березкин, подавая исправленную декларацию за 2015 год, отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих жене. Сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 14,3 млн гривен.

Березкин уже проходит подозреваемым по делу о хищении 20 млн долларов Ощадбанка.

Станислав Березкин
Фото: Голос Столицы
Станислав Березкин

Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, он не отразил информацию о праве пользования жилым домом, в котором он зарегистрирован, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки.Общая сумма недостоверных сведений - более 3,2 млн гривен.

Корнацкий баллотировался в президенты в 2019 году, но занял предпредпоследнее место, за него проголосовали меньше 5 тысяч голосов.

Фото: Сергей Нужненко

Кривохатько, подавая декларацию за 2017, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. гривен.

Фото: Макс Требухов

Вывод НАПК является основаниеv для досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро. Уголовная ответственность за недостоверное декларирование предусмотрена ст.366-1 УК Украины.

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