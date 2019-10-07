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Гончарук рассказал главе МИД Латвии о четырех приоритетах Кабмина

Премьер-министр встретился с Ринкевичсом в Киеве.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. 

Как сообщает пресс-служба правительства, он рассказал иностранному гостю о приоритетах украинского правительства. Это приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

"В планах правительства на ближайшие 5 лет - восстановить 24 тыс. км дорог, построить 5 морских портов и 15 аэропортов", - сказал премьер, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.

В свою очередь Ринкевичс пообещал, что Латвия останется стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.

Фото: kmu.gov.ua

Кроме того, министр подчеркнул, что Латвия в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности тех, кто находился в плену в Российской Федерации.

Напомним, что утром 7 октября Ринкевичс встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. На брифинге после встречи он сказал, что его страна выступает за сохранение санкций против России и сохранение на международном уровне вопроса непризнания аннексии Крыма. Также Ринкевичс провел переговоры со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

8 октября Ринкевичс поедет Запорожье, где откроет почетное консульство Латвии в Запорожской области, а также встретится с должностными лицами региона.

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