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Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА

Он обсуждал это с Зеленским.

Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Александр Ткаченко
Фото: telekritika.ua

Бывший гендиректор "1+1" нардеп Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА. Об этом он заяви в эфире Радио НВ.

 «Подал (декларацию о доходах). Там (в информации о том, что Ткаченко может возглавить КГГА) есть такая ключевая фраза — „может“. Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента», — рассказал Ткаченко.

Кроме того, Ткаченко подтвердил, что обсуждал назначения на должность главы КГГА с президентом. При этом отказался рассказывать детали их разговора.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА. Сейчас обе должности занимает Виталий Кличко.

В свою очередь, Виталий Кличко 6 июля, вместе с братом Владимиром подали иск на канал «1+1» по защите их чести и достоинства. Кроме того, мэр Киева еще тогда утверждал, что владелец телеканала Ткаченко заинтересован в увольнении главы КГГА, чтобы занять его должность, что сказывается на ангажированности сюжетов канала.

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