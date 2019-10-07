Фото: Макс Левин

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пришел на суд по избранию меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua из зала Печерского райсуда Киева.

Фото: Макс Левин

"Сергей был со мной с первого до последнего дня на должности, он был со мной на восточном фронте в самые опасные дни 14-го года. Поэтому, конечно, я пришел его поддержать", - сказал Турчинов в комментарии LB.ua.

Фото: Макс Левин

По словам Турчинова, сторонников Пашинского могло бы быть больше, но адвокаты попросили не превращать заседание в шоу.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, Пашинскому вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, произошедшим 31 декабря 2016 года, когда он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Государственное бюро расследований внесло в суд ходатайство об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы залога.