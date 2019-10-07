Зеленский подписал указ о реорганизации НИСИ

Президент Владимир Зеленский подписал указ №737/2019 о реорганизации Национального института стратегических исследований. Он предусматривает сокращение предельной численности Института с 260 до 234 штатных единиц, а также изменение его структуры.

Указ с новым уставом Национального института стратегических исследований обнародован на сайте главы государства.

В нем говорится, что новую организационную структуру НИСИ должен будет утвердить директор. При этом прописано, что основной структурной единицей теперь будет научно-аналитический центр, а не отдел, как раньше. В состав центра могут входить отделы, секторы и другие структурные подразделения. Институту также разрешается создавать обособленные структурные подразделения (раньше - филиалы) в других городах Украины.

Из устава убирается упоминание о созданном при Петре Порошенко Центре исследований проблем с Россией.

В НИСИ появится наблюдательный совет, состав которого будет утверждаться президентом по представлению директора Института.

У него больше не будет первых заместителей, назначаемых президентом. Он сможет назначать заместителей и руководителей центров самостоятельно.

Среди прочих изменений, внесенных Зеленским, предусмотрено внебюджетное финансирование НИСИ (благотворительная помощь, гранты, собственные поступления за предоставленные услуги, банковские проценты). При этом он остается неприбыльным учреждением.

Кабинету министров поручается в течение двух недель определить условия труда сотрудников НИСИ с учетом этих изменений.

Напомним, что 13 сентября Зеленский назначил директором НИСИ Александра Литвиненко.