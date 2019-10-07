В "Слуге народа" о выборах на Донбассе: получим "хоть немножко терпимых" представителей для диалога

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что местные выборы на Донбассе позволят получить "хоть немножко терпимых" представителей для диалога.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины. Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - сказал он.

При этом Яременко сказал, что признание выборов может и не состояться.

"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - сказал он.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

В начале октября Верховная Рада назначил новый состав Центризбиркома, в котором большинство было назначено по квоте "Слуги народа".