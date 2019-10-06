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Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ

Свои иски он отозвал, когда Майдан победил, говорят журналисты.

Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Фото: Макс Требухов

Нынешний директор Государственного бюро расследований Роман Труба в 2013-2014 годах активно оспаривал в судах решения местных советов в поддержку Евромайдана. Об этом говорится в расследовании программы "Наблюдатель" на "5 канале".

Так, говорится в сюжете, в ноябре 2013 года чиновник львовской мэрии Андрей Сапожников, который помогал автобусами с протестующими из Львова, которые направлялись в Киев, преодолеть блокирование трассы, от тогда еще прокурора Пустомытовского района Романа Трубы получил подозрение подозрение в этом самом блокировании. Однако сам Сапожников отказывается говорить о Трубе - по политическим мотивам. А видео, где он вспоминает этот инцидент, было удалено из сети.

Как прокурор района Роман Труба неоднократно судился с Пустомытовскимрайсоветом и местными сельсоветами, требуя отменить их решения в поддержку евромайдана.

"Он очень настойчиво оспаривал. В отличие от других прокуроров, занимавшихся тем же", - вспоминает нардеп VIII созыва Татьяна Чорновол.

Вместе с тем, говорится в программе, когда стало понятно, что Майдан выстоял, Труба отозвал остаток своих исков. А потом - уволился, накануне принятия закона о люстрации.

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