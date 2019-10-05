Хмельницкий облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Хмельницкий облсовет в субботу, 5 октября, принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно недопущения реализации "формулы Штайнмайера". Об этом говорится на сайте областного совета.

В заседании приняли участие 44 депутата облсовета, обращение поддержали единогласно.

Инициаторами голосования стали группа депутатов облсовета и представители ряда общественных организаций.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса".

"Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни через называемую "формулу Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины", - сказано в обращении.

Депутаты облсовета также требуют не проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях до полной деоккупации, восстановления границ вместо линии разграничения и завершения административно-территориальной реформы.

Кроме того, депутаты выступили за полную перепаспортизацию всего населения временно оккупированных территорий “путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупационным московским режимом, на лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины”.

Напомним, ранее против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский областной совет и Ивано-Франковский областной совет, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.