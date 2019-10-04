Горсовет Кропивницкого выступили против "формулы Штайнмайера"

Депутаты горсовета Кропивницкого на внеочередной сессии 4 октября приняли обращение к президенту Украины и Верховной Раде относительно ситуации с согласованием текста "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Мы, депутаты городского совета города Кропивницкого, решительно предостерегаем от попыток использования так называемой формулы Штайнмайера, что может привести к потере государственности и территориальной целостности страны. Призываем прекратить практику принятия судьбоносных для государства решений без учета мнения общества. Призываем руководство государства и ведущих политических сил организовать круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии на Востоке Украины и дальнейшей судьбы временно оккупированных территорий", - говорится в обращении.

Депутаты просят не предоставлять особый статус оккупированным территориям и не проводить амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях со стороны террористов, и проводить выборы только после полной деоккупации Донбасса.

Также депутаты призвали не допустить отведение ВСУ с позиций.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

Как сообщалось, против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Кроме того, в разных городах Украины проходили акции "Нет капитуляции!", в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек.

В то же время Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание "формулы Штайнмайера" и сочли его прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

3 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется".

В то же время президент РФ Владимир Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.