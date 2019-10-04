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Экс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арест

Валерий Ищенко подозревается по делу о завладении 20 млн грн "Укрзализныци".

Экс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арест
Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко, подозреваемому по делу о завладении 20 млн грн "Укрзализныци", меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает LIGA.net.

Срок действия меры пресечения – два месяца. Суд обязал Ищенко сдать паспорта, однако электронный браслет применять к нему не будут.

Расследование по этому делу НАБУ и САП начали в январе 2016 года.

В октябре-ноябре 2016-го сообщено о подозрении бывшему и.о. руководителя филиала ГП "Укрзализнычпостач", а также организатору преступления - бенефициару ООО "Инкомм", который, в связи с бегством от следствия был объявлен в международный розыск. В марте 2017 дело направили на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева.

Ранее сообщалось, что НАБУ также подготовило сообщение о подозрении в связи с хищениями в "Укрзализныце" бывшему депутату Верховной Рады Богдану Дубневичу.

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