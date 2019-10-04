"Укрзализныця" назначила 10 дополнительных поездов на Покров

Поезда будут курсировать в самых популярных направлениях - до Львова, Днепра, Одессы и Ужгорода.

"Укрзализныця" назначила десять дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Отмечается, что дополнительные поезда будут курсировать в самых популярных направлениях - до Львова, Днепра, Одессы и Ужгорода.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 07:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 06:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород 13 октября в 20:28 отправится с Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 08:37.

Поезд № 161/162 Киев - Николаев будет курсировать 11 и 15 октября до Николаева, 10 и 14 - в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 04:35. Обратно - отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытия Днепра в 06:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд № 205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровская в 22:07.

Поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, с Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытия Днепра в 09:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 08:10.

Поезд № 275/276 Днепр - Львов до Львова будет курсировать 10, 12, 14 октября, до Днепра - 11, 13 и 15 октября. Из Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепр в 08:36.

Поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 779/780 Сумы - Винница будет курсировать 14 октября. Из Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в сумы в 21:34.

Напомним, понедельник 14 октября в Украине будет дополнительным выходным. В этот день отмечается День защитника Украины, который стал официальным праздником в 2015 году. Кроме того, 14 октября является официальной датой основания Украинской повстанческой армии.