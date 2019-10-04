В какой день лучше всего идти в суд?

Если уж вам довелось судиться, то, конечно, к этому стоит как следует подготовиться. Безусловно, судебный процесс – это прерогатива юристов. Но даже квалифицированные специалисты тратят дни на изучение судебной практики и подготовку правовой аргументации. А что тогда говорить о множестве обычных людей, предпринимателей, собственников бизнеса, которые каждый год по той или иной причине становятся участниками споров, рассматриваемых судами.

Вместе с тем, и тех, и других объединяет то, что из 80 миллионов документов, хранящихся в государственном реестре судебных решений, человек самостоятельно может проанализировать лишь ничтожную долю информации. Поэтому даже высококлассный юрист не сможет сказать с абсолютной точностью, какова тенденция рассмотрения конкретным судьей тех или иных споров. Или в какой день недели существует наиболее высокая вероятность вынесения позитивного решения по делу. Зато компьютерный алгоритм способен получить такую информацию из миллионов данных за несколько секунд.

Разработчики поисково-аналитической системы PravoSud проанализировали данные за год и обнаружили тенденции, в какой день недели тот или иной украинский судья склонен принимать позитивные или негативные решения. Эта информация дополнила аналитический раздел программы, где каждый пользователь может увидеть в виде наглядных графиков и таблиц, как складывается практика конкретного судьи, а также просмотреть документы, которые представлены этими графиками.

На сегодняшний день у нас в стране существует целый ряд электронных сервисов для юристов, которые позволяют решать профессиональные задачи. Но некоторые из них могут стать настоящим подспорьем и для обычных пользователей, которые столкнулись с механизмом правосудия. Система PravoSud способна решать не только задачи по поиску и анализу судебных решений, но также имеет целый ряд инструментов, которые могут быть полезны как бизнесу, так и обычному гражданину.

Например, в системе можно изучить историю судебных споров компании, исполнительных производств и производств по делам о банкротстве. Такие возможности сервиса могут быть полезны не только предпринимателям или активистам, но и журналистам-расследователям. Еще одним нововведением является система мониторинга судебной практики. В отличие от привычного мониторинга судебных документов по номеру дела или коду ЕДРПОУ, PravoSud позволяет также отслеживать судебную практику по целому ряду пользовательских настроек. Например, по типу документа, судопроизводству, категории спора, инстанции, судье, суду или целому региону, а также даже конкретному слову или словосочетанию. Таким образом, пользователь может создать полностью индивидуальную подборку практики.

У этого инструмента есть и еще одно полезное свойство. Система мониторинга может помогать находить клиентов. Настроив мониторинг судебной практики по нужным ему параметрам, пользователь может, например, оперативно получать информацию о возникновении какой-то специфической правовой проблемы у предприятия, или возникновении крупного судебного спора. Обладая такой актуальной информацией, юридический бизнес может точечно фокусировать свои маркетинговые усилия на таком потенциальном клиенте.

Идея PravoSud проста – это единое приложение, позволяющее решать множество задач, которые, как правило, требуют отдельных инструментов. За счет этого происходит значительная экономия времени и средств. В украинском обществе существует высокий запрос на справедливое и прозрачное правосудие. Подобные электронные сервисы служат шагом в направлении этой значительной цели.