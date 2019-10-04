Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве до +13

В Киеве будет облачно, без осадков.

В субботу в Киеве до +13
Фото: Макс Требухов

5 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью и днем +1…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Сумской области ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, днем в Днепропетровской, Полтавской и местами в Кировоградской областях существенный дождь, местами грозы, только в Винницкой, а ночью и в Черкасской областях без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, днем в Харьковской области существенный дождь, местами грозы, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+21 градус, в Харьковской области +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, существенные дожди, местами грозы, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем в Одесской и Николаевской областях +12…+17 градусов, на остальной территории +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также