"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГлавнаяОбществоПроисшествия

ГБР подозревает начальника ГосЧС в Херсонской области в растрате 235 тыс. гривен

Чиновник безосновательно заключил дополнительное соглашение на закупку топлива по завышенной цене.

ГБР подозревает начальника ГосЧС в Херсонской области в растрате 235 тыс. гривен
Архивное фото
Фото: npu.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило начальнику Главного управления ГосЧС в Херсонской области о подозрении в растрате 235 тыс. гривен. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГБР.

По предварительной информации, в 2016 году подозреваемый заключил договор на закупку 83,7 литров бензина и 61,5 литров дизельного топлива на общую сумму около 2,7 млн гривен. Потом он заключил дополнительное соглашение с изменениями к упомянутому договору, по которому цена за 1 литр бензина и дизельного топлива была на 10% выше первоначальной стоимости.

Экспертизы установили, что рост цены на закупленные товары в тот период времени не происходил. Таким образом, дополнительное соглашение было заключено безосновательно и с нарушением бюджетного законодательства.

Это привело к дополнительной уплате бюджетных средств за фактически поставленный товар в сумме более 235 тыс. гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, готовится ходатайство об отстранении его от занимаемой должности. Предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5-17 тыс. гривен).

Напомним, в конце сентября экс-заместителю главы Херсонской ОГА, депутату Херсонского облсовета Евгению Рыщуку сообщили о подозрении.

22 сентября Рыщук в состоянии алкогольного опьянения нанес два удара руками в лицо потерпевшего, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также