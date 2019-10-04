ГБР подозревает начальника ГосЧС в Херсонской области в растрате 235 тыс. гривен

Государственное бюро расследований сообщило начальнику Главного управления ГосЧС в Херсонской области о подозрении в растрате 235 тыс. гривен. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГБР.

По предварительной информации, в 2016 году подозреваемый заключил договор на закупку 83,7 литров бензина и 61,5 литров дизельного топлива на общую сумму около 2,7 млн гривен. Потом он заключил дополнительное соглашение с изменениями к упомянутому договору, по которому цена за 1 литр бензина и дизельного топлива была на 10% выше первоначальной стоимости.

Экспертизы установили, что рост цены на закупленные товары в тот период времени не происходил. Таким образом, дополнительное соглашение было заключено безосновательно и с нарушением бюджетного законодательства.

Это привело к дополнительной уплате бюджетных средств за фактически поставленный товар в сумме более 235 тыс. гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, готовится ходатайство об отстранении его от занимаемой должности. Предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5-17 тыс. гривен).

Напомним, в конце сентября экс-заместителю главы Херсонской ОГА, депутату Херсонского облсовета Евгению Рыщуку сообщили о подозрении.

22 сентября Рыщук в состоянии алкогольного опьянения нанес два удара руками в лицо потерпевшего, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью.