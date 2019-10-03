Активисты просят не включать в списки на обмен с РФ трех человек.

Под Офисом президента Украины проходит митинг против включения в списки на обмен с Россией убийц детей. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

«Мы, представители общественных организаций, волонтеры и активисты, обращаемся к Президенту с требованием не допустить включения в списки на обмен с РФ Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица подозреваются в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок», - сказано на фейсбук-встрече митинга.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов митинг против убийц детей

После митинга в Офис президента будет передано обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи человек. Обращение также можно будет подписать прямо на митинге, который продлится до 20:00.

Напомним, сегодня утром Возле Верховной Рады организовали акцию протеста против продажи земли.