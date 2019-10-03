В Кривом Роге пострадало 9 человек из-за ДТП с маршруткой

В Кривом Роге в Днепропетровской области произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Daewoo, в результате чего пострадало 9 человек. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Кривого Рога агентству "Украинские новости".

Отмечается, что ДТП с участием маршрутки (№254) и легкового автомобиля Daewoo произошло на улице Сурикова. 9 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести, четверо из них госпитализированы.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, 27 сентября в Кривом Роге мужчина, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, переехал патрульном ногу. Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан.

Нарушитель был ранее судим, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.