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На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную

Водитель не выполнил безопасного скоростного режима и сбил полицейскую, которая оформляла админматериалы.

На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Пресс-служба полиции

На трассе в Полтавской области в дорожно-транспортном происшествии во время выполнения служебных обязанностей погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в фейсбуке.

Фетч сегодня заступила на дежурство на дорожную станцию в Лубнах (автодорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский").  Около 16:00 патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требование остановиться водитель не отреагировал. После недолгого преследования, патрульными все же удалось его остановить примерно в 4 км от дорожной станции.

Во время поверхностного осмотра в салоне авто обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Для оформление админматериалов, предусмотренных ст. 130 КУоАП, патрульная  Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

"В это время по дороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом", - сообщили в полиции.

Фото: Пресс-служба полиции

Несмотря на попытки патрульных реанимировать свою коллегу и оперативно предоставленную ей домедицинскую помощь, она скончалась на месте. Фетч получила травмы несовместимые с жизнью.

"Марина Фетч несла службу в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. Для коллег она навсегда останется искренней, отзывчивой, доброй и преданной своему делу коллегой. У Марины остался 10-летний сын, который уже никогда не дождется мамы дома", - добавили в полиции.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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