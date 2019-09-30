В Киеве на улице Вацлава Гавела легковой автомобиль врезался в трамвай, в результате чего было парализовано движение на трамвайных путях.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в фейсбуке.

Отмечается, что водитель пытался проехать между двух трамваев, но столкнулся с одним из них.

"На Вацлава Гавела, 52, сразу между двух трамваев пытался проскочить водитель легковушки. Теперь, в результате ДТП, трамваи стоят в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Киеве возле метро "Черниговская" лоб в лоб столкнулись два трамвая.