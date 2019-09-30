С начала суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности группировки "Север" противник совершил три обстрела: в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета, а также в районе Новозвановки - из станковой противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Потерь с украинской стороны не было.

Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.