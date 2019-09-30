В международном автомобильном пункте пропуска "Славутич" в Черниговской области легковой автомобиль "Ford" пытался прорваться через границу, и пограничникам пришлось применить средство принудительной остановки.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Водитель двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничников об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через госграницу, правоохранители применили средство принудительной остановки. В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ «Янтарь». Значительные повреждения получил и сам автомобиль", - говорится в сообщении.

Водитель, 30-летнего гражданин Украины, будет привлечен к административной ответственности по ст. 202 КоАП (нарушение пограничного режима), также в отношении него направлено в суд материалы по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Госпогранслужбы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы).

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нарушителю оказана медицинская помощь. Несмотря на внешние признаки употребления алкоголя, его направили на экспертизу для освидетельствования на состояние опьянения.

Происшествие не повлияло работу пункта пропуска.

Напомним, ранее трое мужчин пытались перевезти в Беларусь 800 кг сала на подводах.