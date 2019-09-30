Украинца осудили в оккупированном Крыму на 14 лет по сфабрикованному делу.

Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости в Киеве в понедельник прошла акция ко дню рождения политзаключенного Владимира Дудки. В апреле 2019 года севастопольский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий на территории оккупированного Россией полуострова.

Несколько дней назад его вместе с еще одним украинцем Алексеем Бессарабовым этапировали из Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

30 сентября Дудке исполнилось 55 лет.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Как сообщает корреспондент LB.ua, на Майдан Независимости пришли около двух десятков человек, среди которых недавно освобожденный политзаключенный Евгений Панов, который проходил по другому делу "крымских диверсантов".

Фото: Макс Требухов

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

Дудке и Бессарабову вынесли приговор в апреле 2019 года, они получили 14 лет колонии.