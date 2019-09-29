Фото: kyivcity.gov.ua

С 30 сентября в Киеве возобновят работу маршруты скоростного трамвая №1 (Старовокзальная - Михайловская Борщаговка) и №3 (Старовокзальная - Кольцевая дорога), которые с конца июня были временно закрыты из-за капитального ремонта Борщаговского путепровода.

28-29 сентября трамвай курсировал в тестовом режиме, в одном из них прокатился мэр Киева Виталий Кличко, говорится на сайте КГГА. Он проверил ремонт ветки скоростного трамвая и осмотрел состояние работ на Борщаговском путепроводе.

Фото: kyivcity.gov.ua

В ближайшее время планируется завершить капитальный ремонт пяти станций Борщаговской ветки: «Гната Юры», «Гарматная» (НАУ), «Проспект Победы», «Полевая» и «Политехническая». Там уже провели капитальный ремонт электроснабжения, обновили платформы и входные группы, выложили тактильную плитку для пассажиров с недостатками зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Установлены терминалы наличного и безналичного расчета.

Всего на Борщаговской линии скоростного трамвая 12 станций. В день эта линия перевозит 180 тысяч пассажиров.

Фото: kyivcity.gov.ua

Борщаговский путепровод, из-за ремонта которого закрывали движение скоростного трамвая, находился в аварийном состоянии. Работы на нем продолжаются, полностью восстановить автомобильное движение по нему получится не раньше лета 2020 года.

Фото: kyivcity.gov.ua