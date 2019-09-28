S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года.

Согласно прогнозам экспертов, опубликованным на сайте агентства, в 2019 обменный курс будет 27,00 грн/доллар, в 2020 году - 27,50 грн/доллар, 2021 - 28,00 грн/доллар, 2022 - 28,50 грн/доллар.

Отметим, что установленный Нацбанком официальный курс на 30 сентября - 24,082809 грн /доллар.

Ранее сообщалось, что S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".