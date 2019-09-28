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S&P повысило рейтинг Украины до "B"

Агентство указывает, что прогноз по рейтингам "стабильный".

S&P повысило рейтинг Украины до "B"
Фото: ukranews.com

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

Как отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу, это решение связано с улучшившимся макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита, передает Интерфакс-Украина.

"Новое правительство, похоже, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечению новой программы с Международным валютным фондом (МВФ)", - считают аналитики агентства.

S&P указывает, что прогноз по рейтингам "стабильный".

"Прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, в то время как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, в начале сентября международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом. Агентство высоко оценило возможности новой украинской власти.

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