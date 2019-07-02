Без капитального ремонта нельзя было обойтись.

Борщаговский путепровод в Киеве, на котором в конце июня начали ремонт, оказался дырявым.

"Это бетонные плиты, которые были повреждены коррозией. Сооружение признано аварийным в прошлом году. Без капитального ремонта здесь нельзя было обойтись", - говорится в фейсбуке "Киевавтодора".

Борщаговский путепровод расположен на на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошино. Из-за его ремонта было приостановлено движение скоростного трамвая на Борщаговку. Восстановить его обещают до 30 сентября.

Капитальный ремонт выполняется в два этапа: первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца текущего года, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев. С началом нового дорожно-строительного сезона 2020 года начнется второй этап - ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги.

Последний раз путепровод мост ремонтировался в 1965 году.