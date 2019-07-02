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Відпочинок з користю: місця масового дозвілля мають бути безпечними і комфортними

Літо і спека змушують українців все частіше вибиратися на відпочинок по ближче до водойм. У віддалених від моря регіонах, річка чи озеро — популярні місця для відпочинку протягом всього літнього сезону.

Озеро посеред лісу в Коцюбинському
Фото: votezde.org
Озеро посеред лісу в Коцюбинському

Для мене важливо, щоб у місцях масового відпочинку, люди проводили час безпечно та комфортно, тому особисто перевіряю функціонування зон відпочинку на річці Псел у Гадяцькому районі. У 2014 році, ми вперше започаткували встановлення альтанок, столів та лавок та території місцевих пляжів. До нашого задуму спершу ставилися скептично, мовляв, бесідки зруйнують, а територію закидають сміттям. Але ми не звертали увагу на домисли, а продовжували працювати. Згодом люди звикли, що облаштовані місця для відпочинку — це буденність і стали відповідально ставитися до наших напрацювань.

Річка — це місце, де можна не тільки поплавати, а й гарно із друзями чи родиною провести дозвілля. Для того, щоб відпочинок був корисний і сповнений приємних моментів - щороку займаємося благоустроєм пляжних територій — оновлюємо альтанки, встановлюємо сміттєві баки, лавки, розчищаємо території від порослі та підсипаємо новий пісок.

Це й рік не став виключенням. І наші комунальні підприємства уже приступили до роботи. Наразі уже встановили нові баки для сміття, альтанки для відпочинку, розчищають територію від порослі, оновлюють зони для гри у волейбол та пляжних ігор. Завдяки техніці, що надали нам місцеві підприємства, ми про грейдерували та дискували пляжі.

Продовжуємо й надалі упорядковувати місця масового відпочинку на воді. Хочу наголосити, що підтримувати чистоту та охайність території — відповідальність відпочивальників, адже необхідно пам’ятати - чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А ще, в сезон купання потрібно бути обережним та відповідальним у виборі пляжу та зон відпочинку біля водойм.

Олексій Матюшенко Олексій Матюшенко , Голова Гадяцької районної державної адміністрації
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