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Судова реформа 2.0 Частина 1. ВККС

Про проблеми судової реформи не пише тільки лінивий. Я один з таких.

Проте основу для цього творять самі суди, які виносять досить неоднозначні, а часом і зовсім безглузді рішення.

Тому час закинути критику і почати пропонувати.

З цією метою напишу серію текстів про те, якою повинна бути Судова реформа 2.0. Щоб через 6-ть років не було знову подібних заголовків про необхідність "оновлення" судової системи.

Однією з головних проблем до початку реформи й після, є проблема кадрів. Недоброчесні судді були раніше, є зараз і якщо нічого не змінити, будуть далі.

Тільки органи, які займаються добором, кваліфікаційним оцінюванням та дисциплінарною відповідальністю суддів можуть розв'язувати цю проблему. Тому в першій частині я зупинюся на Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі ВККС). Далі буде про Вищу раду правосуддя (далі ВРП), юридичну освіту, трішки про адвокатуру та Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.

Передувати цьому всьому буде створення Комісії з питань правової реформи, відповідний указ є на сайті Президента. Бо необхідно оцінити результати проведеної раніше реформи й назва говорить сама за себе, буде спроба проведення комплексної реформи.

Підготовчий етап.

Перше.

  • Розробка індикаторів виміру успішності/провалу судової реформи. Строк мінімальний, всі вихідні дані для оцінки є.

Друге.

Підготовки законів, які будуть націлені на розв'язання виявлених проблем. На цьому зупинюся детальніше.

  • Усунення проблеми дискримінації в оплаті праці суддів, до завершення всіх етапів процедури кваліфікаційного оцінювання, а саме підвищення оплати з моменту складення іспиту, з метою усунення напруження в середовищі суддів, що водночас дасть змогу проводити повне кваліфікаційне оцінювання без вимог суддівської спільноти у пришвидшенні;

  • Зміни до Закону Про судоустрій і статус суддів в частині ВККС;

    • перезавантаження ВККС у форматі формування складу комісії на основі відповідності критеріям доброчесності, відповідність якій буде перевірятися Громадською радою міжнародних експертів;

    • включення до її складу представників делегованих громадськістю, серед яких будуть судді, адвокати чи громадські активісти, які відповідають вимога закону, їх представництво повинно становити 50% від складу;

    • закріпити тимчасовий (на строк каденції обраних в процесі перевантаження членів) характер діяльності ВККС, як органу який створений з єдиною метою, провести очищення серед чинних суддів та провести добір на посади суддів в умовах кадрового голоду в судах;

    • передбачити у законі 4-ту хвилю очищення судової системи, яка стосуватиметься суддів, у доброчесності яких є сумніви, а також тих суддів, які проходили оцінювання із порушенням встановленої законом процедури;

    • ліквідація Комісії й передання функції добору на вакантні посади, реформованій ВРП, це пов'язане з тим, що за 6-ть років цілі реформування повинні бути досягнуті. А існування окремого органу з для добору на вакантні посади буде економічно необґрунтовано;

Зафіксувати в перехідних положеннях зобов'язання ВККС сформувати та прийняти критерії оцінки доброчесності та професійної етики.

Реалізація. 

Перше.

  • Формування Комісії. Конкурс повинне проходити максимально прозоро з дотриманням вище вказаних змін.

  • Прийняття Комісією критерії оцінки доброчесності та професійної етики, тобто, кожен суддя до початку оцінювання знатиме, чи відповідає він цим критеріям, і взагалі розуміти, що стоїть за красивим словом "доброчесність".

  • Формування переліку пріоритетних для перевірки судів. 

Друге.

  • Проведення оцінювання, яке стосуватиметься суддів, у доброчесності яких є сумніви, а також тих суддів, які проходили оцінювання із порушенням встановленої законом процедури. Тобто ті, по кому були негативні висновки Громадської ради доброчесності, а також ті, на співбесідах з якими не було представників ГРД, з причин імітації роботи теперішньою ВККС.

  • Паралельно Комісія формує збірку практики застосування критеріїв оцінки.

  • Відбувається постійна оцінка, згідно раніше розробленим індикаторам, що дає змогу виправляти помилки в процесі реалізації, а не після.

За 5 років повинно залишитися близько 3,5 тисяч суддів, які пройдуть кваліфікаційне оцінювання та 2 тисячі суддів, які займуть ці посади за результатами конкурсу. Фактично, ці роки стануть піковими.

Надалі відпадає необхідність в існуванні органу. І його функції повинні перейти до ВРП, що і буде передбачене законом.

За результатами ми матимемо якісно оновлений склад суддівського корпусу, представники якого не матимуть скелетів у шафі, а отже будуть незалежними від інших гілок влади.

Постпідсумки

  • Публічний звіт про #перемога чи #поразка.

    Оцінка.

    Планування на 10 років.
Андрій Кулібаба Андрій Кулібаба , Координатор Громадської ради доброчесності, юрист gr-практики
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