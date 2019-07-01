Судова реформа 2.0 Частина 1. ВККС

Про проблеми судової реформи не пише тільки лінивий. Я один з таких.

Проте основу для цього творять самі суди, які виносять досить неоднозначні, а часом і зовсім безглузді рішення.

Тому час закинути критику і почати пропонувати.