Судова реформа 2.0 Частина 1. ВККС

З цією метою напишу серію текстів про те, якою повинна бути Судова реформа 2.0. Щоб через 6-ть років не було знову подібних заголовків про необхідність "оновлення" судової системи.
Однією з головних проблем до початку реформи й після, є проблема кадрів. Недоброчесні судді були раніше, є зараз і якщо нічого не змінити, будуть далі.
Тільки органи, які займаються добором, кваліфікаційним оцінюванням та дисциплінарною відповідальністю суддів можуть розв'язувати цю проблему. Тому в першій частині я зупинюся на Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі ВККС). Далі буде про Вищу раду правосуддя (далі ВРП), юридичну освіту, трішки про адвокатуру та Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.
Передувати цьому всьому буде створення Комісії з питань правової реформи, відповідний указ є на сайті Президента. Бо необхідно оцінити результати проведеної раніше реформи й назва говорить сама за себе, буде спроба проведення комплексної реформи.
Підготовчий етап.
Перше.
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Розробка індикаторів виміру успішності/провалу судової реформи. Строк мінімальний, всі вихідні дані для оцінки є.
Друге.
Підготовки законів, які будуть націлені на розв'язання виявлених проблем. На цьому зупинюся детальніше.
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Усунення проблеми дискримінації в оплаті праці суддів, до завершення всіх етапів процедури кваліфікаційного оцінювання, а саме підвищення оплати з моменту складення іспиту, з метою усунення напруження в середовищі суддів, що водночас дасть змогу проводити повне кваліфікаційне оцінювання без вимог суддівської спільноти у пришвидшенні;
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Зміни до Закону Про судоустрій і статус суддів в частині ВККС;
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перезавантаження ВККС у форматі формування складу комісії на основі відповідності критеріям доброчесності, відповідність якій буде перевірятися Громадською радою міжнародних експертів;
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включення до її складу представників делегованих громадськістю, серед яких будуть судді, адвокати чи громадські активісти, які відповідають вимога закону, їх представництво повинно становити 50% від складу;
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закріпити тимчасовий (на строк каденції обраних в процесі перевантаження членів) характер діяльності ВККС, як органу який створений з єдиною метою, провести очищення серед чинних суддів та провести добір на посади суддів в умовах кадрового голоду в судах;
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передбачити у законі 4-ту хвилю очищення судової системи, яка стосуватиметься суддів, у доброчесності яких є сумніви, а також тих суддів, які проходили оцінювання із порушенням встановленої законом процедури;
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ліквідація Комісії й передання функції добору на вакантні посади, реформованій ВРП, це пов'язане з тим, що за 6-ть років цілі реформування повинні бути досягнуті. А існування окремого органу з для добору на вакантні посади буде економічно необґрунтовано;
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Зафіксувати в перехідних положеннях зобов'язання ВККС сформувати та прийняти критерії оцінки доброчесності та професійної етики.
Реалізація.
Перше.
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Формування Комісії. Конкурс повинне проходити максимально прозоро з дотриманням вище вказаних змін.
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Прийняття Комісією критерії оцінки доброчесності та професійної етики, тобто, кожен суддя до початку оцінювання знатиме, чи відповідає він цим критеріям, і взагалі розуміти, що стоїть за красивим словом "доброчесність".
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Формування переліку пріоритетних для перевірки судів.
Друге.
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Проведення оцінювання, яке стосуватиметься суддів, у доброчесності яких є сумніви, а також тих суддів, які проходили оцінювання із порушенням встановленої законом процедури. Тобто ті, по кому були негативні висновки Громадської ради доброчесності, а також ті, на співбесідах з якими не було представників ГРД, з причин імітації роботи теперішньою ВККС.
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Паралельно Комісія формує збірку практики застосування критеріїв оцінки.
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Відбувається постійна оцінка, згідно раніше розробленим індикаторам, що дає змогу виправляти помилки в процесі реалізації, а не після.
За 5 років повинно залишитися близько 3,5 тисяч суддів, які пройдуть кваліфікаційне оцінювання та 2 тисячі суддів, які займуть ці посади за результатами конкурсу. Фактично, ці роки стануть піковими.
Надалі відпадає необхідність в існуванні органу. І його функції повинні перейти до ВРП, що і буде передбачене законом.
За результатами ми матимемо якісно оновлений склад суддівського корпусу, представники якого не матимуть скелетів у шафі, а отже будуть незалежними від інших гілок влади.
Постпідсумки
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Публічний звіт про #перемога чи #поразка.
Оцінка.Планування на 10 років.