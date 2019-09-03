Судова реформа та як це буде: ризики президентського законопроекту

Тридцятого серпня на сайті ВРУ з'явився текст поданого Президентом законопроекта, який повинен сприяти оновленню суддівського корпусу та змінити принцип формування ВККС. Щось аналогічне було і раніше, якщо говорити поетично, то судова реформа довжиною в незалежність, але результат ми знаємо. Як це буде зараз спробуємо спрогнозувати, оцінивши викладений текст.

Фото: Факты

Розділю на блоки, але не за тематикою, а за позитивом, ризиками та відвертим негативом.

Позитив:

● Вища кваліфікаційна комісія суддів буде перезапущена, через проведення конкурсу. Формуватиметься конкурсною комісією у складі 3 членів Ради суддів та 3 членів Громадської ради міжнародних експертів. Останні мають право вирішального голосу. Також членів ВККС буде 12, замість 16.

Скажу відверто з абсолютного позитиву все, однак це найголовніше, в судовій гілці немає нічого важливішого за суддів.

Ризики:

● ВККС залишиться самостійним органом, але Регламент, чисельність та склад секретаріату буде за ВРП. Тут є і свої плюси, наразі за штатним розписом у ВККС працювало 275 людей, які отримували щомісяця близько 7 млн., на додачу, зменшиться чисельність членів самої Комісії, що ймовірно додасть ефективності. Мінус це ВРП, але це в наступному блоці.

● Також, що цікаво, буде створена Комісія з питань доброчесності та етики при ВРП, в яку також увійдуть три особи з числа міжнародних експертів, а також три члени Вищої ради правосуддя. Вони будуть здійснювати контроль за дотриманням членами ВРП та ВККС критеріїв доброчесності. Але. Найголовніше, що рішення будуть прийматися більшістю. Тобто вирішальної ролі у міжнародних експертів просто немає. Можливості внесення подання щодо звільнення членів ВРП та ВККС стає неможливим.

● Міжнародні експерти. Звісно, це найкраще, що є в цьому законопроекті, але вони є фактично єдиним запобіжником, який хакнути хоч і складно, але можливо.

● Суддів Верховного суду стане вдвічі менше: було 200, стане 100. Ця норма відразу породжує питання щодо навантаження на суддів, бо кількість справ не зменшиться пропорційно і водночас, хто стане цією сотнею від якої позбудуться? За якими нормами це відбудеться? Схоже на децимацію, але з ймовірність в рази більша.

Тобто ризик у навантаженні і дискреції, яка несе за собою тиск на суддів Верховного суду, бо невідомо, хто увійде до сотні, яка покине стіни ВС.

Негатив:

● Запропоновані Президентом зміни абсолютно не торкаються складу ВРП.

Тобто всю провину за провал судової реформи було покладено на ВККС, що яскраво проілюстровано повним перезапуском органу і люстрацією Голови та Заступника Комісії. Хоча:

● внесла подання Президенту про призначення суддями Верховного Суду 44 недоброчесних кандидатів;

● обрані з'їздом суддів членів ВРП Іванової, Шелест, Прудивус та Краснощокової стали відомі за день до голосування, що показує прикладом ручного управління судовським самоврядування;

● члени ВРП відвідали Офіс президента перед своїм засіданням, на якому розглядалося питання і в результаті не було відсторонено від посади голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка;

● Вища рада правосуддя звільнила лише 10% ''суддів Майдану''.

Варіанти покращення:

● оновити Вищу раду правосуддя, застосовуючи конкурсні засади;

● дати вирішальний голос міжнародним експертам в обох комісіях;

● вже зараз дати чіткий механізм, за яким буде зменшена кількість суддів ВС з 200 до 100, позбавити ВС недоброчесних суддів, які пройшли за попереднього конкурсу. В іншому випадку ця норма стає засобом прямого тиску на суддів Верховного суду;

● передбачити у законі чергову, маю надію остаточну, хвилю очищення судової системи, яка стосуватиметься суддів, у доброчесності яких є сумніви, а також тих суддів, які проходили оцінювання із порушенням встановленої законом процедури.

І підсумовуючі

Суд забезпечує вирішення виникаючих в суспільстві конфліктів, застосовуючи норми законодавства. Стримує і обмежує законодавчу і виконавчу гілки влади, здійснює правовий контроль над їх діяльністю. В умовах коли Парламент, Уряд та Президент є чимось монолітним, судова гілка влади повинна нарешті стати опорою демократії і верховенства права.