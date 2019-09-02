Як Антимонопольний комітет блокує тендери

Очевидно, що більшість українських громадян далека від системи публічних закупівель і ніколи особисто не стикались з роботою Prozorro. Тому доцільно розвіяти деякі міфи і прояснити, хто і що блокує.

Досить часто в ЗМІ повідомляється про те, що той чи інший важливий тендер було заблоковано Антимонопольним комітетом. Одразу згадується заява колишнього прем’єр-міністра В. Гройсмана про блокування цим відомством закупівель сканерів для митниці, або більш свіжі приклади з блокуванням тендерів на ремонт доріг на Львівщини, створення НБУ дата-центру чи закупівлі дизпалива для «Укразалізниці» . Але важливо розуміти, що сам по собі подібний заголовок або висловлювання певної публічної особи вже дає можливість освіченому читачеві зробити висновок: або вами намагаються маніпулювати, або особі, яка заявляє про блокування, бракує компетентності.

Фото: www.rbc.ua

Коли озвучується інформація про «заблоковані тендери», як правило, йдеться про призупинення процедур закупівлі. Таке призупинення може відбуватися на різних етапах тендеру. Єдиною підставою для цього є прийняття скарги учасника закупівлі до розгляду системою. Зверну увагу на два моменти: 1) призупинення відбувається автоматично, тобто незалежно від волі чиновника, замовника чи учасників тендеру; та 2) призупинення здійснюється електронною системою. Усі строки, підстави та порядок здійснення закупівлі регламентовані Законом України «Про публічні закупівлі», яким і передбачений наведений механізм призупинення закупівлі. Антимонопольний комітет ніяким чином не впливає на автоматичне призупинення процедури закупівлі.

Отже, якщо тендер призупинено у зв’язку з поданням скарги, то ініціатором цього є учасник, який таку скаргу подав. Скарга може стосуватися тендерної документації замовника (наприклад, замовник виписав умови тендеру під конкретного учасника), рішення, дії чи бездіяльність замовника (наприклад, замовник необґрунтовано не допустив на тендер добросовісного учасника, або навпаки допустив недобросовісного) тощо. Призупинення необхідне для того, щоб Антимонопольний комітет, як орган оскарження у сфері публічних закупівель, міг розглянути доводи сторін та ухвалити рішення по суті скарги.

Хоча алгоритм, передбачений законодавством, переслідував мету гарантувати кожному учаснику тендеру ефективну можливість оскаржити порушення, цим механізмом нерідко зловживають недобросовісні учасники, які використовуючи свої права, подають необґрунтовані скарги, що призводить до призупинення тендерних процедур. Однією з причин цього є досить низька вартість оскарження тендеру, що дозволяє сплативши 5 тисяч гривень призупинити багатомільярдний тендер.

Не завжди скарги в тендерних процедурах є свідченням умислу на блокування, адже і замовники, і учасники можуть допускати помилки, неточності, неумисний технічний брак, що дає підстави для оскарження і може призвести до відміни закупівлі. На жаль, чинний закон не передбачає механізмів, як такі помилки можна швидко усунути без призупинення тендеру.

Проблема блокування тендерів була б менш актуальною, якби Антимонопольний комітет мав змогу більш оперативно розглядати скарги. Проте слід констатувати, що з кожним роком кількість скарг істотно зростає, тому колегія з розгляду скарг працює в максимально можливому темпі. Якщо ситуацію не змінити, то може виникнути ситуація, коли Комітет взагалі не буде здатний розглядати всі скарги у встановлений законом строк.

Що можна зробити, щоб покращити ситуація з публічними закупівлями. Є кілька очевидних кроків, які слід здійснити у цьому напрямку, і які вже певний час обговорюються в середовищі правників. Перш за все, необхідно переглянути питання розміру плати за скаргу. Плата має бути співмірною з очікуваною вартістю закупівлі, проте якщо скарга буде задоволена, кошти мають бути повернені скаржнику. По-друге, необхідно врегулювати питання навантаження на співробітників Антимонопольного комітету. Якщо кількість справ зростає – штат треба збільшувати. По-третє, бажано запровадити механізм швидкого усунення помилок, що дозволить уникнути тривалого призупинення тендерів.

Наведені рекомендації не є новими, але попередній склад парламенту так і не дійшов до їх впровадження. Проте є всі передумови для того, щоб Верховна Рада України IX скликання вже найближчі місяці впровадила зміни, які покращать ситуація з публічними закупівлями.