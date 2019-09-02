Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя и бывшую сотрудницу "АрселорМиттал"

Президент Владимир Зеленский назначил государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Ирину Копайгору и Ольгу Пищанскую. Одновременно с должности уволена Анна Артеменко.

Об этом говорится в указах №642-644 от 2 сентября.

Как отмечает профильное издание "Наші гроші", Ирина Копайгора до назначения работала преподавателем в Криворожском экономическом институте при КНЭУ им. В.Гетьмана. В этом же институте преподает ее отец Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора в 90-х годах преподавал Зеленскому теорию государства и права. Также в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Первым заместителем председателя АМКУ стала Ольга Пищанская, которая тоже строила свой карьерный путь на малой родине президента в Кривом Роге. Она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в период, когда нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

Пищанская стала первым заместителем главы АМКУ.

Напомним, в начале июля Зеленский начал кадровую чистку в АМКУ, уволив четырех госуполномоченных: Агию Загребельскую, Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Марию Нижник.

В конце июля на две освободившиеся должности были назначены Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

Антимонопольный комитет Украины состоит из председателя и восьми госуполномоченных, которые являются членами АМКУ как высшего коллегиального органа. Из числа госуполномоченных назначаются первый заместитель и заместитель главы АМКУ.