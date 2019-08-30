"Корвалол Corvalolum" не является хорошо известным знаком, - адвокат

Лекарственный бренд "Корвалол Corvalolum" не является хорошо известным обозначением, несмотря на заявление АО "Фармак" об обратном. Об этом заявила Наталья Дрюк, адвокат компании AEQUO, представляющей интересы ЧАО "Фармацевтичекая компания "Дарница", передает РБК-Украина.

По ее словам, законодательство Украины предусматривает два доказательства признания знака хорошо известным. Во-первых, он заносится в Перечень знаков, признанных хорошо известными в Украине. Во-вторых, сведения о таком знаке публикуются в бюллетене "Промышленная собственность".

"7 августа 2019 года представители "Дарницы" обратились непосредственно в учреждение, которое ведет такой перечень – в Министерство экономического развития и торговли Украины. Из ответа министерства следует, что оно исключило сведения о хорошо известном знаке "Корвалол Corvalolum" из перечня на основании решений Хозяйственного суда Киева от 12 июля 2018 года, то есть более года назад", - объяснила Дрюк.

Она также добавила, что 10 сентября 2018 года в официальном бюллетене "Промышленная собственность" были опубликованы сведения о признании недействительным решения, которым знак "Корвалол Corvalolum" был признан хорошо известным.

"Следовательно, на сегодняшний день представители "Фармака" не предоставили никаких доказательств существования хорошо известного знака "Корвалол Corvalolum", которым они, собственно, и обосновывают свои требования к "Дарнице" по поводу знака "Корвалол-Дарница", – заключила Дрюк.

Адвокат также отметила, что социологический опрос потребителей относительно известности товарного знака "Корвалол Corvalolum", который "Фармак" приобщил к делу, не может служить доказательством в суде.

"Социологическое исследование было проведено в августе 2019 года. Но решение МЭРТ о признании знака хорошо известным было принято в 2017 году. Соответственно, любые отчеты, которые не были в распоряжении министерства на момент принятия решения, не могут влиять на решение суда", - объяснила она.

Как сообщалось, 28 августа в Хозяйственном суде Киева возобновились судебные разбирательства между "Фармаком" и "Дарницей", которые длятся в общей сложности уже 15 лет. Изначально процесс был инициирован "Фармаком" с целью отменить госрегистрацию лекарственного средства "Корвалол-Дарница". Но в данный момент "Фармак" выступает ответчиком, так как речь идет об апелляционной жалобе "Дарницы" на решение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака".

"Фармак" еще в 2011 году полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение.

25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Судьи мотивировали свое решение тем, что "Фармак" должен был выступать в данном иске ответчиком, тогда как он выступал третьим лицом, а ответчиком было МЭРТ. Юристы "Дарницы" считают, что суд таким образом придрался к несущественной формальности.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

"Корвалол" – седативный препарат, который производят многие фармацевтические предприятия постсоветских стран. Продается в форме оральных капель.