Покупать ли робот-пылесос для мойки окон?

С каждым годом новинки технического прогресса все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. И одним из таких новшеств являются роботизированные пылесосы, применяемые для мойки окон. Все чаще подобные гаджеты обсуждаются на интернет-форумах и в салонах ритейлеров, а один из ключевых вопросов о них: насколько оправданной будет их покупка?

На что способен робот-мойщик окон?

Прежде, чем определить целесообразность покупки подобного изобретения, стоит понять, как оно функционирует.

В зависимости от модели, робот для мытья окон очищает заданную поверхность либо прижимаясь к ней рукой человека, либо удерживая магнитом две половины с разных сторон стекла, либо фиксируясь на поверхности вакуумным насосом.Из представленных сегодня на рынке устройств большинство способно:

мыть окна и прочие стеклянные поверхности;

производить сухую очистку;

определять оконные рамы или края безрамных окон;

двигаться по заданной траектории;

управляться пультом ДУ или смартфоном.

А, если учесть, что многие из них могут дополнительно очищать деревянные и пластиковые поверхности, кафель и другие виды плитки, то возможности роботов-мойщиков действительно впечатляют. Применять такое оборудование можно для очистки зеркал, стенок душевых кабин, шкафов-купе, кухонных фартуков и т.д.

Существуют ли у роботов-мойщиков недостатки?

Безусловно, и у оконных роботов-пылесосов имеются черты, которые удовлетворяют не всех покупателей. Например, ручные модели неудобны для очищения стекол снаружи зданий на большой высоте, а полностью роботизированные модели могут не устраивать:

недешевой ценой;

не всегда достаточной проработкой углов;

неспособностью некоторых магнитных моделей держаться на слишком толстых стеклах.

Хотя, при желании, все эти минусы нивелируются правильным подбором модели для конкретных условий уборки.Так, для качественной очистки углов выбирается робот квадратной формы, для наружной мойки - полностью автоматизированная модель, а для гарантированного удержания на толстом стекле - односторонний вакуумный гаджет.Что же касается цены, то нужно понимать, что эффективный робот для очистки окон просто не может стоить дешево. Поэтому людям, которые сомневаются в покупке по этой причине, можно порекомендовать оценить, как часто и какие площади гладких поверхностей им приходится мыть. И уже на основании подобных данных принимать решение о целесообразности покупки изделия.

Так кому стоит приобретать робот-мойщик окон?

Учитывая возможности большинства современных роботов-пылесосов для окон, их покупка однозначно будет полезной:

владельцам больших, особенно – панорамных окон;

людям, не желающим рисковать при мытье наружных стекол на большой высоте;

людям в возрасте, устающим от длительной уборки;

аллергикам для сведения к минимуму контакта с чистяще-моющими средствами.

И, конечно же, покупка такого прибора однозначно придется по душе всем желающим экономить время на уборке или просто – любителям технического прогресса.