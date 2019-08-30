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Трансляция круглого стола "Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК"

LB.ua ведет онлайн-трансляцию круглого стола "Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК".

Организатор круглого стола – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина.

Вопросы для обсуждения:

  1. Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители;
  2. Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить их эффективность и целесообразность?
  3. Возможности импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений;
  4. Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию?
  5. Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность?
  6. Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества;
  7. Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины.

Участники дискуссии:

  1. Олег Устенко, советник Президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера;
  2. Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
  3. Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины;
  4. Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF;
  5. Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Модератор круглого стола: Сергей Следзь, редактор отдела макроэкономики и бизнеса издания "Зеркало Недели".

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