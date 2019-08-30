Трансляция круглого стола "Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК"

LB.ua ведет онлайн-трансляцию круглого стола "Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК".
Организатор круглого стола – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина.
Вопросы для обсуждения:
- Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители;
- Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить их эффективность и целесообразность?
- Возможности импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений;
- Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию?
- Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность?
- Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества;
- Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины.
Участники дискуссии:
- Олег Устенко, советник Президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера;
- Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
- Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины;
- Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF;
- Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза".
Модератор круглого стола: Сергей Следзь, редактор отдела макроэкономики и бизнеса издания "Зеркало Недели".