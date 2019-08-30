Трансляция круглого стола "Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК"

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LB.ua ведет онлайн-трансляцию круглого стола "Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК". Организатор круглого стола – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина. Вопросы для обсуждения: Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители; Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить их эффективность и целесообразность? Возможности импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений; Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию? Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность? Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества; Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины. Участники дискуссии: Олег Устенко, советник Президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины; Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF; Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза". Модератор круглого стола: Сергей Следзь, редактор отдела макроэкономики и бизнеса издания "Зеркало Недели".

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