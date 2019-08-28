"Фармак" снова судится с "Дарницей" за "Корвалол"

В среду, 28 августа, в Хозяйственном суде Киева возобновилась судебная тяжба АО "Фармак" и ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница", которая длится в общей сложности уже 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката "Дарницы" Наталью Дрюк.

Изначально процесс был инициирован "Фармаком" с целью отменить госрегистрацию лекарственного средства "Корвалол-Дарница". Но в этот раз "Фармак" выступает ответчиком, так как речь идет об апелляционной жалобе "Дарницы" на решение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака".

"Дарница" настаивает, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, которые используют "Корвалол" для лечения.

"Монополия на тот или иной продукт может привести к его подорожанию. Мы выступаем за то, чтобы на рынке было два игрока и больше. И в случае удовлетворения нашего иска не будет монополии на этот бренд", - объяснила Дрюк.

Как сообщалось, "Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палаты Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.