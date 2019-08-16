Нацслужба здоровья расширила перечень препаратов по программе "Доступные лекарства"

В перечень вошли как препараты отечественного производства, так и стран ЕС и Израиля.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе "Доступные лекарства". В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций, сообщает Нацслужба здоровья Украины.

Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Из них по нозологиям: 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - диабета II типа, 14 - бронхиальной астмы.

"Все процессы при формировании Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, состоялись в электронном формате. Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее. И это способствовало тому, что в результате совместной работы мы получили Реестр, в котором выросло количество лекарственных средств, бесплатных для пациента", - сказал глава НСЗУ Олег Петренко.

В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и стран ЕС, Израиля. По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено по программе 4,2 млн.

Напомним, НСЗУ реализует правительственную программу реимбурсации с 1 апреля 2018 года. Благодаря использованию электронных инструментов обновленная программа "Доступные лекарства" стала более удобной и для пациентов, и для аптек.