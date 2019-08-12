Супрун снова ​предложила провести заседание СНБО по вопросам вакцинации

"Тема иммунизации часто становится предметом информационных операций России, которая распространяет ложь и мифы о вакцинах".

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун призывает созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за низкого уровня вакцинации в стране.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Моей первой инициативой после прихода в Министерство здравоохранения Украины было обращение к СНБО с призывом созыва заседания по вопросу вакцинации населения. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли... Первыми письмами новому президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александру Данилюку тоже были призывы созвать заседание СНБО на эту тему. До сих пор мы не получили ответа и определенной даты заседания", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что вакцинация является "не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрение стандартов НАТО".

"Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни будет оставаться лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями", - добавила и.о. главы Минздрава.

Супрун отметила, что часто вопрос вакцинации игнорируется, а также становится предметом манипуляции.

"Тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, которая распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации... В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно. Теперь мы имеем не самую лучшую статистику охвата прививками, а уровень заболеваемости инфекционными болезнями стабильно высок", - подчеркнула Супрун.

"К примеру, показатели вакцинации среди детей снизились более чем 90% в 1990-х до 70% в 2000-х и менее чем до 50% в 2014 году. В частности, в течение последних шести лет в Украине отмечается рост заболеваемости гемофильной инфекцией в 10 раз, коклюшем - в 3,5 раза, заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза, столбняком - в 2 раза. На стабильно высоких отметках держится заболеваемость острым и хроническим гепатитом В... Также мы имеем самый высокий за время независимости Украины подъем заболеваемости корью. Так в 2017 году было сообщено о 4782 случаях, в 2018 - о 54 810 случаев. По состоянию на середину 2019 года - сообщено о более 54 000 случаев. С начала вспышки умерло 39 человек. Игнорировать такую ситуацию опасно", - добавила и.о. главы Минздрава.

Напомним, Министерство здравоохранения выступает за введение ответственности за отказ от вакцинации.

В 2016 году Супрун также обращалась к руководству страны с призывом созвать заседание СНБО по этому вопросу.