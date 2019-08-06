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Кривой Рог выделил 75 млн гривен на ремонт медучреждений и оборудования

Деньги пойдут на ремонт медучреждения вторичного уровня.

Кривой Рог выделил 75 млн гривен на ремонт медучреждений и оборудования
Фото: vinteresah

Криворожский городской совет выделил 75 млн гривен на ремонт больниц и модернизацию медицинского оборудования. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на сессии в среду.

Деньги пойдут на ремонт медицинских учреждений вторичного уровня.

В частности, 33 млн гривен выделено на капитальный ремонт больницы №10. Сообщается, что уже выполнены кровельные работы, установлены энергосберегающие окна, проведена замена системы отопления на новую, также обновлена система водоснабжения и канализации. Эта больница рассчитана на обслуживание более 50 тыс. человек.

Также будет выполнен ремонт компьютерного томографа в медико-диагностическом центре, проведена реконструкция помещения под размещение медоборудования в больнице №2 и демонтаж медоборудования онкодиспансера.

В больницах №4 и №7 капитально отремонтируют кровлю, закупят счетчики для роддома №1 и компьютерную технику для Центра здоровья.

Напомним, 31 июля Криворожский городской совет выделил 26 млн гривен на реконструкцию международного аэропорта "Кривой Рог". Реконструировать будут здание, которое находится на территории аэропорта, однако не эксплуатируется в связи с его плохим состоянием.

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Источник: "Украинские новости"
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