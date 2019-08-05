В Кривом Роге за срыв флага Украины мужчину посадили на 3 года и месяц

Суд приговорил 38-летнего ранее судимого мужчину за срыв флага Украины в состоянии алкогольного опьянения в Кривом Роге к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра полиции Днепропетровской области.

"В сентябре 2017 человек в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов. 3 августа в рамках операции "Розыск" сотрудники сектора криминальной полиции Долгинцевского ОП задержали разыскиваемого преступника", - сказано в сообщении.

За надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса (Надругательство над государственными символами).

Напомним, в августе 2018 года в Луганской области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения снял государственный флаг со здания прокуратуры в Старобельске путем повреждения флагштока. Мужчину отправили под круглосуточный домашний арест.