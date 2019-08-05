Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные на Донбассе

МИД Эстонии решило не признавать паспорта РФ, выданные после 24 апреля жителям Донецкой и Луганской областей в случае, если обладатель паспорта прежде не был гражданином России. Об этом сообщает МИД Эстонии.

«Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности на Восточной Украине. Это полностью противоречит духу Минских соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных устремлений России», - отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, данное решение является ответом на подписанный президентом РФ в апреле указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке. Он убежден, что другие страны ЕС и вся международная общественность примет аналогичные решения.

«Наш долг — продолжить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Внешнеполитическое ведомство напоминает, что еще в мае этого года Рейнсалу на встрече совета Европейского Союза по зарубежным делам призвал решительно отреагировать на подобные действия России в Украине. 20 июня Европейский совет выразил свою глубокую обеспокоенность, и готовность рассмотреть вопрос о непризнании их российских паспортов.

Ранее Эстония приняла решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года при условии, что обладатель паспорта ранее не был гражданином России.

Напомним, Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предлагал ввести дополнительные санкции против России из-за незаконной выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины.

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля 2019 года.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины. В середине июня паспорта получила первая группа жителей ОРДЛО. Страны ЕС, Канада и США заявили, что не будут признавать паспорта, выданные таким образом.