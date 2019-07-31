Пятерых крымчан вернули из России в Крым для следственных действий по "делу Хизб ут-Тахрир"

Пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя для опознания тайным свидетелем. Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов, передает "Крым.Реалии".

Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник пробудут в следственном изоляторе как минимум до конца недели.

"Еще 23 июля в ходе судебного заседания по видеосвязи Иззет мне сообщил, что его этапируют из СИЗО в Шахтах в СИЗО Ростова. Через пару дней после этого руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четырех фигурантов дела доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий", - рассказал Мамбетов.

Он добавил, что на следственных действиях происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

"30 июля в управлении ФСБ было опознание скрытым свидетелем моего подзащитного и еще четырех обвиняемых. На днях у нас будет продолжение ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они раньше находились", - рассказал адвокат.

Напомним, 25 июля троих фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу, что, по мнению одного из адвокатов, является "формой карательной психиатрии".

В 2016 году российская власть начала гонения против участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир" в оккупированном Крыму. Это движение запрещено в России как террористическое, но не запрещено в Украине. Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил 12 лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.