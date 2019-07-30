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На границе с Польшей откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска

8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосате".

На границе с Польшей откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска
Фото: carpathia.gov.ua

В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Как сообщается, пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосате" на украинско-польской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы-по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - сообщили в Закарпатской ОГА".

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