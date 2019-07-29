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Украинцы стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев в 2018 году

Польская недвижимость - одна из самых дешевых в Европе.

Украинцы стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев в 2018 году
Фото: tripmydream

Украинцы являются одними из самых крупных инвесторов в польскую недвижимость среди иностранцев в 2018 году. Всего за год они приобрели 110 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает «Польское радио» ссылаясь на отчет компании Deloitte за 2018 год.

Отмечается, что польская недвижимость - одна из самых дешевых в Европе. В прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров. 

С 2016 года активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются украинцы, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что в двое больше, чем в 2017 году. Следующие после украинцевграждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. кв. м. Далее - британцы, белорусы и французы. 

Значительная доля украинцев, покупающих жилье в Польше — инвесторы, которых польская недвижимость привлекает относительной дешевизной и высоким качеством. Также среди них есть те украинцы, которые прибыли в Польшу на постоянное трудоустройство.

Напомним, в начале июля 2019 года руководительница консульского отдела Посольства Украины в Польше рассказала, что количество украинских заробитчан в этой стране с 2014 года увеличилось в пять раз: с 300 тыс. до около полтора миллиона.  Кроме того, по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня украинцам выдано 196 тыс. видов на жительство. 

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