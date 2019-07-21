В РФ арестовали уроженца Дагестана, ранившего ножом двух украинцев с нарушениями слуха

Мужчина напал на пассажиров метро после того, как они проигнорировали его вопрос.

В российском Санкт-Петербурге арестован житель Дагестана Фетулах Гамдулаев арестован по обвинению в ранении двух граждан Украины в вагоне метро.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Отмечается, что Гамдулаев взят под стражу до 18 сентября, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью. Обвиняемый оформил явку с повинной, но в суде возражал против ареста, объясняя свои действия защитой от нападения, в результате которого у него повреждена рука.

По версии следствия, находясь в вагоне метро на станции "Пушкинская" 19 июля, Гамдулаев ранил ножом двоих пассажиров. В пресс-службе отметили, что пострадавшие являются глухонемыми, оба граждане Украины.

В Мариинской больнице, куда были госпитализированы пострадавшие, рассказали, что их состояние оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Накануне местный сайт "Фонтанка" сообщила, что мужчина напал на пассажиров метро после того, как они проигнорировали вопрос, выходят ли они на станции.

Напомним, ранее в квартиру украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили коктейль Молотова.