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В Гонконге накануне массовых протестов полиция изъяла рекордную партию взрывчатки

Обнаружено более 2 кг взрывчатки, бензиновые бомбы, едкие жидкости и оружие.

В Гонконге накануне массовых протестов полиция изъяла рекордную партию взрывчатки
Демонстрация в Гонконге
Фото: EPA/UPG

Полиция Гонконга (Китай) изъяла рекордно большое количество взрывчатки накануне массовых уличных протестов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Изъятие произошло в пятницу вечером во время рейда на предполагаемую подпольную фабрику по изготовлению самодельных бомб в промышленном районе Цуен Вань. В ходе рейда полицейские обнаружили два килограмма взрывчатки, десять бензиновых бомб, едкие жидкости и оружие. В связи с расследованием задержан 27-летний мужчина.

Среди изъятых веществ есть трипероксид триацетона - мощное взрывчатое вещество, которое содержалось, в частности, во взрывчатке во время терактов в Париже в 2015, в Брюсселе в марте 2016 и предотвращенном взрыве в 2017 году, при взрыве в Манчестере в мае 2017 года. Есть ли связь между терактами и обнаруженным цехом, не сообщается.

Бомбы обнаружили накануне массовой акции в поддержку полиции и правительства. Протесты против принятия закона об экстрадиции в КНР продолжаются сегодня, 21 июля.

Напомним, действующие законы позволяют Гонконгу не выдавать преследуемых китайскими властями граждан. Парламент страны рассматривает законопроект, позволяющий экстрадицию жителей Гонконга в Китай по требованию правоохранительных органов. Протесы вызваны тем, что под предлогом экстрадиции власти могут высылать активистов и других неугодных лиц. Кроме того, в Китае высшей мерой наказания является смертная казнь, от которой в Гонконге отказались в 1993 году.

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